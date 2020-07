Raed Arafat, amenintat cu moartea

Barbatul care l-a amenintat pe Raed Afarat este un cunoscut conspirationist. Acesta a postat un mesaj socant pe Facebook, unde a declarat public ca il va ucide pe Raed Arafat. In acest moment Politia Romana face verificari in cazul barbatului.Barbatul care a postat mesajul este un adept al teoriei conspiratiei, potrivit careia coronavirusul nu ar exista. Postarea cu amenintarea lui a fost publicata aseara pe Facebook si a fost distribuita de peste 1.500 de ori. Intre timp barbatul a sters postarea.Nu este insa prima data in care Raed Arafat primeste amenintari, dupa cum a declarat chiar el. „Am inchis internetul acum, pe tableta. Cum l-am deschis, curgeau mesaje de injuraturi. Si nu numai injuraturi, si indemnari: pleaca de acasa. Acelasi lucru il patesc toti colegii care indraznesc sa deschida gura si sa spuna ceva despre aceasta boala.Sunt, pentru unii, socante mesajele astea. E suficient sa primeasca cateva, s-au oprit acolo. La mine nu pot sa spun decat sa continue, nu am nicio problema”, a declarat Raed Arafat pentru digi24.ro