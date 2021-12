Raed Arafat, anunt bomba: "Se fac presiuni sa fiu dat jos"

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a facut dezvaluiri surprinzatoare in cadrul unei emisiuni TV. Seful DSU a marturisit ca ar putea fi demis de la conducerea DSU chiar dupa sarbatori. Oficialul recunoaște că poate fi demis în orice moment de către Guvern, iar dacă se va întâmpla acest lucru, nu se va opune.„Se fac presiuni să fiu dat jos. Nu sunt o persoană comodă. Când ți se spune să părăsești o echipă, ți se pare. Dar acesta este un lucru pe care poate să îl facă orice guvern pentru că este doar o poziție. Pot fi demis oricând. Nu mă poate demite decât premierul”, a spus Raed Arafat.Raed Arafat a declarat ca din cauza presei, foarte multi romani l-au acuzat ca el a fost singurul responsabil pentru deciziile luate in perioada pandemiei. În acest sens a menționat procesul pe care l-a câștigat, dar și faptul că i-a fost frică să nu fie agresat pe stradă din cauza proliferării informațiilor tip fake news.„A fost o campanie extrem de gândită ca decizia să pară a unui singur om. La unele posturi media, de dimineață până seara ”Ce a făcut Arafat”, ”Ce a decis Arafat”. Nu spun că a fost o intenție de a mă expune. Așa a fost tratată problema, în special mediatic. Nici măcar ministrul Sănătății, nici măcar eu și nici prim-ministrul nu au luat o decizie singuri.Percepția publică este dată de ”manipularea”, îmi pare rău să zic, a media. Cu unul dintre ei am câștigat deja un proces. Am ajuns la faza în care chiar era ceva absurd. Era o îndemnare la ură. Chiar mă gândeam dacă vine cineva să mă agreseze”, a mai spus demnitarul.