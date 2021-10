Raed Arafat, anunt despre obligativitatea certificatului verde la locul de munca

„La instituţiile publice, la angajaţi doar prin lege putem impune anumite reguli şi din câte ştiu e un proiect de lege depus. Se va aranja acolo cu o anumită categorie de angajaţi care trebuie să aibă fie vaccin, fie test periodic.În clădirile publice, persoanele care vin în vizită, vizitatorii, cei care vor să intre, trebuie să prezinte certificatul verde unde intră şi testatul. Adică vreau să rezolv o problemă într-o instituţie publică, nu vreau să mă vaccinez, nu sunt trecut prin boală, mă testez.Nu vreau nici să mă testez, nu intru. Ai soluţia să prezinţi testul înregistrat în aplicaţie, care este soluţia normală, vorbim de certificatul verde. Dacă prezinţi testul separat, cu cod QR, cu tot, poate că se ia în considerare, dar în mod normal trebuie să fie înregistrat în aplicaţie”, a declarat Raed Arafat, la Digi24, vineri seară.Incepand de luni, 25 octombrie, angajatii de din mediul privat vor trebui sa lucreze in ture, deoarece la peste 50 de persoane în clădire, se aplică aceleași reguli ca la instituțiile publice„La private, la peste 50 de persoane în clădire, se aplică aceleaşi reguli ca la instituţiile publice. Adică vizitatorii care vor să intre în clădirea de birouri care are sute de oameni intră dacă sunt vaccinaţi, trecuţi prin boală sau testaţi în ultimele 48 de ore pe un test antigen, în ultimele 72 de ore cu un test PCR.Firmele de pază pot să facă verificările. Dacă refuză un cetăţean să prezinte certificatul, nu intră. Dacă insistă, se cheamă ordinea publică, Poliţia, Jandarmeria. Asta e regula”, a declarat Raed Arafat.„Trebuie legiferat prin lege”Întrebat despre controlul unui astfel de document la locul de muncă, Raed Arafat a precizat:„Nu este normal (ca la intrarea într-o instituţie un vizitator să fie controlat de certificat de un angajat nevaccinat – n.r.) dar, din păcate, legal, nu poate fi impusă decât prin lege partea cealaltă pentru că este dreptul la muncă, pentru că dacă nu are certificat şi nu vrea să îl facă, înseamnă că îl dai afară.Şi atunci trebuie legiferat prin lege, nici prin OUG nu merge, decât partea aceea cu intrarea ca măsură de sănătate publică se poate intra. Asta a fost interpretarea juriştilor. La Parlament trebuie făcută şi a fost depus proiectul (…). Este în regim de urgenţă şi ar trebui să treacă repede”, a mai declarat Arafat care a lăsat să se înțeleagă că acest demers ar urma să apară în viitorul apropiat.