Raed Arafat, avertisment clar pentru romani. Ce va deveni obligatoriu

Astfel, toate persoanele care vor dori sa calatoreasca in strainatate vor trebui sa prezinte certificatul COVID. Va exista o perioada de tranzitie pana in momentul in care acesta va deveni obligatoriu in toate statele UE. Arafat a vorbit despre modul în care vor putea pleca în străinătate românii, începând de joi, când va intra în vigoare certificatul COVID.„Există o perioadă de tranziție în care poate să plece așa cum se pleca și până acum, adică cu certificatele pe care le au cetățenii. Este o perioadă de tranziție până la momentul în care va fi obligatoriu”, a spus Raed Arafat.Conform declarațiilor acestuia, condițiile pentru fiecare stat unde se dorește să se călătorească se găsesc pe site-ul MAE.De asemenea, documentul de vaccinare din România, testul sau faptul că s-a trecut prin boală rămân valabile în această perioadă de tranziție, la fel ca și până acum, informează Antena3.