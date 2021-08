Raed Arafat, avertisment despre valul patru al pandemiei: "Pregatim locuri la terapie intensiva inclusiv pentru copii"

Seful DSU sustine ca numarul infectiilor a inceput sa creasca deoarece romanii nu mai tin cont de masurile de protectie si au renuntat la masca atat in mijloacele de transport, cat si in spatiile aglomerate.„Am zis ca vor fi cresteri, era normal dupa toate activitatile reluate. Oamenii au mai uitat ca masca este obligatorie in zonele aglomerate, in transportul in comun.Acum multi si-au asumat riscul. Înainte nu aveam arma, acum am avut-o. Faptul ca unii au hotarat sa nu se vaccineze, este alegerea lor.Totul depinde de comportamentul nostru: masca, respectarea regulilor de distantare si vaccinarea”, a declarat Raed Arafat la Digi 24.Şeful DSU avertizează că tulpina Delta are un impact mult mai mare asupra tinerilor şi a copiilor, precizând că în spitale se pregătesc locuri la ATI pentru copii.„Noi ne pregatim. În Olanda a crescut foarte mult numărul de cazuri, sa vedem ce o sa fie la noi. Am avut discutii cu ministrul Sanatatii, cu managerii spitalelor. Pregatim inclusiv locuri de terapie intensiva pentru copii.