Raed Arafat: cand am putea iesi din case?

Romania ramane in stare de urgenta inca o luna, pana pe data de 16 mai. Raed Arafat a marturisit ca pana dupa Paste insa nu se pot relaxa masurile si ca totul depinde de evolutia cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus.„Daca se renunta la masurile stricte prea devreme, exista riscul ca situatia sa explodeze si sa nu mai poată fi controlata, a afirmat Raed Arafat la Antena 3.” La acest moment inca avem cazuri noi si suntem in crestere. Nu suntem in situatia din tari precum Italia, Franta, SUA. Nu stiu daca vom ajunge in situatia asta. E posibil sa ajungem, e posibil sa nu.Citeste declaratia integrala pe supermame.ro