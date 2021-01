Raed Arafat: Clar, dupa sarbatori vom avea din nou crestere de cazuri COVID

"Clar că după sărbători este posibil să avem din nou creștere, depinde această creștere cât este de mare și de abruptă este, am mai spus și în alte momente, nu e totuna să crească încet sau să crească controlabil, să se oprească la un platou mai mic sau să crească vertiginos și să ajungem la un impact major pe sistemul sanitar, așa cum am avut acum 2-3 săptămâni, mai ales la ATI", a spus Raed Arafat , sâmbătă seara, potrivit digi24.ro."Nu decid eu, se propune la nivel înalt, dar nu cred că am trecut de momentul în care să renunțăm la starea de alertă, încă nu am ieșit la liman, încă e posibil să vedem creșteri din nou. Este posibil să se prelungească, se va discuta în următoarea săptămână", a declarat Raed Arafat.