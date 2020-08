Raed Arafat, despre sfarsitul pandemiei de coronavirus in Romania

”Cel putin, in forma asta de crestere - scadere, o sa-l avem si anul viitor, macar in prima parte a anului viitor, daca nu tot anul viitor. De altfel, asta spune si OMS. Cam pana la finalul anului 2021 o sa tot simtim si o sa vedem. Acum, totul depinde de ce dezvoltari o sa fie la nivelul vaccinarii si la nivelul tratamentului. Daca vor fi evolutii spectaculoase, poate sa afecteze aceasta evolutie si sa o amelioreze, in sensul in care sa resimtim o ameliorare mult mai repede.Astfel, cel putin pana in vara - toamna anului viitor, cred ca o sa avem de a face cu ea. Dar virusul va ramane probabil si va trebui sa invatam in viitor sa traim cu el, dar poate ca impactul lui va scadea mult la sfarsitul anului viitor”, a declarat Raed Arafat, potrivit DC News.Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat marti ca pandemia de coronavirus nu a trecut si s-ar putea chiar sa ne trezim ca nici macar nu am vazut ce este mai rau din aceasta pandemie.”Sa nu uitam ca pandemia care a fost in 1918-1919, nu primul val a fost cel mai rau. Noi nu avem astfel de informatii, dar noi trebuie sa ne asteptam ca lucrurile pot sa se inrautateasca si noi trebuie sa fim foarte pregatiti”, a mai declarat Raed Arafat.