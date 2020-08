Raed Arafat: Exista peste 300 de focare in intreaga tara

„Focarele pentru care noi luam masura de carantina, atunci cand carantinam o localitate, sunt focarele de transmitere comunitara. Deci, daca este o localitate cu o cifra mare de cazuri, dar care sunt concentrate la un azil de persoane varstnice, atunci masurile se iau pe azilul respectiv - carantinarea azilului, a personalului; daca avem o localitate de 1.500 de persoane si avem 14 cazuri, 10 cazuri, 15 cazuri, este transmisie in comunitate, in mai multe familii, atunci luam masura de a carantina localitatea. De ce? Pentru ca nu este suficient sa izolezi persoanele si contactii lor directi.Acolo, daca s-a transmis in comunitate, inseamna ca mai avem mai multe persoane in comunitate probabil asimptomatice, de care nu stim si care transmit. Si atunci, aceasta comunitate se pune sub carantina, DSP-ul poate sa organizeze testari mai multe in localitatea respectiva, se descopera mai multi care au fost infectati sau nu si pot sa se concentreze eforturile de prevenire pe comunitatea respectiva. Acesta este rostul carantinarii unei localitati, pe care o facem, daca vedem ca este raspandire comunitara serioasa.Noi am luat, am carantinat unele localitati, chiar daca s-au suparat pe noi primarii din localitatile respective, chiar si recent. Am luat anumite masuri punctuale si asta fac multe tari acum, dar sunt situatii in care daca vezi ca scapa total sub control si incepe sa fie o crestere mare, exponentiala, se pot reimpune anumite masuri drastice. Poate ca nu faci un total lockdown in toata tara, dar faci intr-un judet, il faci intr-o zona in care vezi ca este o raspandire majora.Nu suntem in acest scenariu inca, dar putem sa ajungem si peste o luna, si peste doua, si in timpul toamnei, si in timpul primaverii anului viitor sa ajungem la scenarii grele, daca boala se va comporta intr-un fel pe care nu putem sa-l controlam. Nu panicam pe nimeni, la acest moment masurile noastre sunt de prevenire, masurile pe care le recomandam populatiei si masurile concentrate local pe localitatile care au un numar mai mare de cazuri, unde incercam sa limitam iesirea din ele si sa limitam transmiterea. Dar depinde cum evolueaza scenariul ce decizii vor fi luate ulterior.”, a explicat Raed Arafat, potrivit realitatea.net.