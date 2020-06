Raed Arafat, mesaj dupa cresterea cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus

Balerinul Ovidiu Danci, cunoscut publicului in special dupa participarea la emisiunea Dansez pentru tine, de la Pro TV, a murit duminica, la doar 39 de ani. Dansatorul suferea de doua afectiuni grave, printre care si o forma agresiva de leucemie. Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben si portocaliu de vreme rea, valabila pentru mai multe zone din tara. Codul galben va fi valabil in perioada 15 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 10:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar

Medicul Raed Arafat a transmis un mesaj catre populatie dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus au crescut. Ieri, 14 iunie, au fost raportate 320 de cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. De asemenea, pe 13 iunie, au fost raportate 275 de cazuri

O italianca in varsta de 60 de ani a gatit masline in timp ce era operata pe creier. Medicii i-au facut o interventie pentru a inlatura o tumoare pe care aceasta o avea pe lobul temporal stang. Interventia a durat doua ore, iar in timpul acesteia femeia a gatit 90 de masline pane. Operatiile