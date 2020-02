Raed Arafat, mesaj pentru romanii din Italia care vor sa se intoarca in tara

Numarul infectiilor cu coronavirus in Italia a ajuns la 100. Premierul Giuseppe Conte a anuntat "masuri extraordinare" pentru prevenirea infectiei cu Covid-19. Cele mai multe cazuri sunt in nordul Italiei, in regiunile Lombardia (89 de persoane) si Veneto. Numarul persoanelor care vor trebui

Ministerul Sanatatii a anuntat ca romanii care se intorc in tara din Italia din zonele afectate de imbolnavirile cu coronavirus vor sta in carantina 14 zile. Autoritatile au anuntat ca vor fi suplimentate masurile de control si prevenirea infectiei cu coronavirus la punctele de frontiera

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis un mesaj pentru romanii din Italia care vor sa se intoarca in tara in contextul imbolnavirilor numeroase de coronavirus. Acesta a precizat ca romanii care vor sa vina acasa trebuie sa informeze

Cei 6 romani care se aflau pe nava de croaziera Daimond Princess au ajuns in tara. Acestia se afla in carantina intr-o locatie secreta din tara. Testele facute pana acum au iesit negative in ceea ce priveste infectarea cu coronavirus. Acestia vor sta in carantina in perioada urmatoare, timp