Raed Arafat, nervos dupa ce a fost intrebat de demisie: "Doctorul Arafat nu este Superman"

Intrebat daca are sa isi reproseze ceva pentru tragediile care au tot avut loc in spitalele din Romania, Raed Arafat a raspuns enervat si iritat.”Din păcate, pe noi ne vedeţi când avem urgenţe. Eu apar când există o problemă gravă”. Întrebat despre o evantuală demisie după acest nou incendiu, el a spus: ”Doctorul Arafat nu este Superman care să rezolve toate problemele”.Raed Arafat a fost întrebat, într-o conferință de presă dacă îşi reproşează ceva după noul incendiu care a cuprins un spital din România. Răspunsul:”Am să vă răspund foarte direct. Eu sunt şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. DSU are două roluri: principalul rol este coordonarea structurilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă.Din păcate, pe noi ne vedeţi când avem urgenţe. Nu ne vedeţi când situaţia este ok.Noi apărem şi eu apar în mod deosebit când există o problemă gravă. Dacă nu e gravă, nu apar eu şi sunt colegii mei pe plan local care apar şi vorbesc. Vin când este ceva grav, pentru că ăsta este rolul Departamentului.Eu puteam să spun că e o problemă dacă IGSU nu ar fi venit să controleze de mai multe ori. Dacă IGSU a scăpat să alerteze că există o problemă. De aici, executarea soluţiilor nu mai aparţine DSU, nici de Arafat, nici de comandatul IGSU, nici de ministrul de Interne, nici chiar de ministrul Sănătăţii, pentru că aici merge direct către unde este proprietatea".Întrebat dacă se gândește să demisioneze după această tragedie, Arafat a răspuns:"Vreţi să spuneţi că au murit oameni pentru că Arafat nu a demisionat? (...)Doctorul Arafat nu este Superman care să rezolve toate problemele. Nici instituţiile din coordonarea sa nu sunt instituţii de supraputere ca să rezolve toate problemele”.