Raed Arafat, noi detalii despre marea relaxare: "Suntem peste tot cu verde"

Prima etapa a relaxarilor va fi facuta de la 1 iunie. Rata incidentei a scazut in aproape toata tara, Capitala ajungand la sub 1,5 la mia de locuitori. Vaccinarea ramane insa conditia principala pentru a reveni la o viata normala, a precizat Raed Arafat.„Suntem peste tot cu verde. Sunt mai multe lucruri comasate. S-au luat măsuri echilibrate, dar necesare. S-au suparat mai muşţi pe noi, dar doar aşa am putut echilibra situaţia. Vine şi vaccinarea, avem un procent mare de persoane vaccinate în anumite oraşe, iar asta reduce şi transmiterea. Să vedem acum cum va fi evoluţia săptămâna aceasta. Concluzia că am scăpat nu trebuie luată aşa devreme. Rămânem cu masca, trebuie să respectăm regulile. Urmează să se vină săptămâna aceasta cu noi decizie de reluare a unor noi activităţi. Numărul total nu e suficient ca să spunem că am învins. Trebuie să vaccinăm 60% din populaţie.”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.Spitalele isi vor putea relua activitatea normala doar in momentul in care nu vor mai exista pacienti la Terapie Intensiva.„Spitalele mixte şi cele suport COVID îşi vor relua activitatea normală în momentul în care nu or să mai existe pacienţi la terapie intensivă. Vedem dacă se vor vedea efectele sărbătorilor de Paşte!”In ceea ce priveste organizarea de evenimente, seful DSU a spus ca se vor desfasura in functie de trei categorii.„Restricţiilre ridicate în funcţie de incidenţă merg automat. După care sunt hotărrile din comitetul interministerial. Pot avea loc anumite evenimente pilot, dar acolo sunt trei categorii: categoria vaccinaţilor, a testaţilor şi a celor care s-au vindecat de curând de infecţia cu coronavirus. Acum se discută dacă evenimentele pilot se vor desfăşură cu mască sau fără mască. Reluarea unor activităţi se va face treptat. Nu va fi obligatorie masca la plajă. Trebuie să fie atenţi românii care merg în vacanţă, în afară. Acolo se cere fie vaccin, fie test”. Astfel, la o incidență între 3 și 7,5 cazuri la mia de locuitori restaurantele rămân deschise doar pentru persoanele vaccinate.