Raed Arafat: noi masuri de urgenta: Adunarile peste 100 de persoane interzise

In aceasta categorie nu intra mall-urile si hipermarketurile. Cinematografele din mall-uri care au insa capacitatea de 150 de persoane vor trebui sa se limiteza la vanzarea de 100 de bilete."Ce am spus cu spațiile închise de 100 de persoane nu include mall-urile, supermarketurile. Dar includ cinematografele. Mall-urile nu sunt afectate la acest moment. Sunt afectate teatrele, opera", a declarat Raed Arafat.Recomandarea declararii de operatorii economici cu peste 999 de angajati a programului de lucru pentru personalul care se deplaseaza cu mijloacele de transport in comun. Recomandarea se aplica in Bucuresti si resedintele de judet pana pe 13 martie.Recomandarea prevede ca programul de incepere sa fie stabilit in 3 intervale orare, de exemplu sa inceapa o parte din personal la ora 8, o parte la 9 si o parte la 10, iar plecarea sa fie decalata la 3 ore pentru a reduce transmiterea de infectii.Pentru institutiile publice decalarea orara este obligatorie. In cazul in care nu pot fi aplicate aceste reguli vor identifica solutii alternative pentru evitarea utilizarii angajatilor a mijloacelor de transport in comun.Restrictionarea evenimentelor culturale, artistice, sportive si de divertisment in spatii inchise si cu peste 100 de persoane, pana la 31 martie cu posibilitatea de prelungire.Recomandarea suspendarii activitatii didactice din invatamantul superior pana la 31 martie, cu utilizarea unor metode de invatare alternative.In cazul caminelor ramane la latitudinea universitatilor sa decida.La nevoie, Politia si Jandarmeria asigura masurile de ordine publica si insotire necesare, inclusiv fluidizarea pe traseele de deplasare cu ocazia transporturilor pentru gestionarea fenomenului coronavirus.Amenda este de 4.000 de euro, iar daca o persoana iese de mai multe ori, se da de mai multe ori, daca e necesar. Propunem ca persoanele care vor sa depuna plangeri, sa o faca online, fara sa aglomereze institutiile.