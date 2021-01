Raed Arafat s-a vaccinat anti-COVID

"Am spus de mai multe ori ca la momentul in care ne vine randul ne vom vaccina. Astazi, impreuna cu colegii de la DSU si conducerea IGSU in frunte cu domnul general maior D. Iamandi, am mers sa ne vaccinam la Spitalul Gerota al Ministerului Afacerilor Interne. Nu consider ca am facut un gest extraordinar, ci un gest de normalitate, vaccinul fiind unica speranta la acest moment impotriva bolii cauzate de virusul Sars-Cov 2.Daca fiecare dintre noi am face acest pas cand ne vine randul, cu siguranta am putea reduce impactul acestui virus si am putea sa revenim la o viata cat mai aproape de normalitatea cu care ne-am obisnuit. Mai este un drum lung de parcurs, insa rezultatul depinde de fiecare persoana dintre noi si de modul in care va decurge campania de vaccinare care este abia la inceput. Informnati-va corect din surse de incredere si nu va lasati pacaliti de informatiile false si de cei care va dau informatii nefondate si neargumentate stiintific!Am vrut, impreuna cu colegii mei sa ne vaccinam public ca sa aratam tuturor ca ce recomandam altora il aplicam si noua!", a scris seful DSU pe pagina sa de socializare.