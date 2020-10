Raed Arafat: "S-ar putea sa ajungem sa decidem cine va ajunge la ATI"

Acesta a specificat ca, momentan, lucrurile sunt sub control, insa in cazul unei cresteri majore a numarului de cazuri, lucrurile se vor schimba radical."Toata lumea se gandeste ca ar putea reveni la o carantina genrala, precum in primavara, insa Raed Arafat a specificat ca acest lucru nu este de evitat. Se vor lua in shimb masuri zonale, pentru estomparea focarelor.”Sistemul nostru este pregatit pentru a raspunde pe etape. La aceasta etapa ajungem la o limita la ATI. Exista alte etape pregatite. Sunt sectiile mobile, unele le-am oprit, acum le reactivam, cea noua urmeaza sa fie amplasata langa un spital din Bucuresti, mai avem cele doua la Timisoara, mai avem sectiile modulare, dar putem ajunge si la faza in care sa folosim un procent din paturile pentru cazuri non-Covid sau anumite spitale non-Covid sa aiba sectiuni pentru bolnavii Covid. Exista o marja de manevra, dar ar fi bine sa rezolvam problema fara sa ajungem aici.Sunt judete in care au trebuit sa aleaga intr-un anumit moment. Am transferat pacienti de la un spital la altul, noroc ca am avut unde sa ii transferam. S-ar putea sa alegem cine intra in ATI sau nu.”, a explicat Raed Arafat, potrivit antena3.ro.