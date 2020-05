Raed Arafat: Saloanele de infrumusetare se vor deschide pe 15 mai. Cum vor functiona

Acesta a spus ca saloanele vor functiona dupa alte reguli. "Ai nevoie de masuri speciale pentru frizerii, pentru cosmetica. Nu poti sa le tii inchise pe termen nelimitat, trebuie sa-si reia activitatea, dar sub o forma noua. Posibil ca nu vor avea zona de asteptare, trebuie sa te programezi, te duci direct la programare, stii ca esti asteptat. Ai intarziat, vine altul in locul tau, nu stai si astepti acolo. Te duci si te plimbi pe strada o jumatate de ora si te intorci, nu stai acolo. Zona de awteptare va deveni una sensibila, va trebui sa nu mai existe temporar.Trebuie sa se inteleaga ca ne gandim cu colegii specialisti la acest domeniu, la masuri punctuale, pe diferite domenii, care trebuie sa fie luate ca masuri compensatorii la masurile de relaxare," a declarat Raed Arafat in exclusivitate la Antena 3 Pana atunci, Raed arafat a avertizat ca nerespectarea masurilor impuse pana pe data de 15 mai ar putea atrage alte restrictii din partea autoritatilor." La acest moment trebuie sa respectam regulile pentru doua saptamani, daca nu vom fi nevoiti sa impune si alte masuri, am putea ajunge mult mai rau, cu bolnavi multi la ATI. Regulile de contact toate trebuie respectate. Lucrururile pot scapa de sub control," a mai spus secretarul de stat.