Raed Arafat: Termoscanarea nu-ti ia datele

Acesta a explicat ca termoscanarea are rolul de a preveni raspandirea noului coronavirus. Astfel ca toate persoanele care intra in spatii publice inchise trebuie sa fie de acord cu controlarea temperaturii corporale.Raed Arafat spune că nu există nicio problemă de legalitate și că măsurarea temperaturii nu înseamnă că oamenilor li se iau datele sau „CNP-ul de pe frunte”, așa cum se arată în informații false distribuite pe rețelele sociale.„Termoscanarea e făcută de la distanță, nu-ți ia datele, nu-ți ia CNP-ul de pe frunte, îți ia temperatura, nu-ți face absolut nimic. Dacă e la un nivel înalt temperatura, îți recomandă să mergi la medic. Nu văd nicio problemă de legalitate, este mai mult vorba despre protecția celor care sunt într-un spațiu. Și acum, când am venit aici, pompierul m-a oprit și mi-a luat temperatura și sunt convins că a luat temperatura și celorlalți. Nu este nimic rău în acest lucru”, a spus Raed Arafat. El a precizat că măsurarea temperaturii nu este eficientă în cazul persoanelor infectate, dar care nu au simptome.„Știm că circulă printre noi foarte mulți asimptomatici, ăsta e motivul pentru care cerem să fie purtată masca”, a spus el.Arafat a avertizat că societățile comerciale care nu măsoară temperatura la intrare riscă amendă.„Regula e regula, dacă nu ia temperatura la intrare, e posibil să fie amendat. Dacă e o decizie luată la nivelul autorităților ca la supermarket, în locuri unde lucrează mai mult de 50 de persoane, atunci clar ca va trebui să se respecte regula și să termoscaneze, cine nu o face și vine DSP sau organele de control e posibil să fie amendat”, a mai spus Arafat.