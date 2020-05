Raed Arafat: "Un val doi ar putea sa loveasca Romania in toamna"

"S-au luat masuri potrivite la timpul potrivit care ne-au ajutat sa trecem printr-o situatie care putea sa fie mult mai rea, intr-un mod mai suportabil. (...) Vrand, nevrand masurile care s-au luat, inclusiv prin starea de urgenta ne-a permis sa tinem sub control epidemia, si asta se va arata in viitor. Deja o spun si persoane care fac analize de acest gen ca Romania totusi s-a mentinut(...). Sa nu ne inecam la mal, acum la sfarsit.Relaxarea trebuie sa inceapa din data de 15, dar si relaxarea trebuie sa fie graduala si sa existe si atunci reguli”, a declarat Arafat, la Antena 3.Seful DSU este de parere ca al doilea val de epidemie este cat se poate de real. Insa nu se stie cand va fi. Un val doi ar putea sa loveasca Romania in toamna si ar putea sa se suprapuna peste gripa sezoniera.“Poate ca acum vine vara, vine vreme frumoasa si totul este ok. Noi nu stim cum va fi, va veni gripa sezoniera care si ea este o problema serioasa si va veni langa ea COVIDUL, daca e asa cum spun oamenii de stiinta. Vom avea doua probleme convergente, care amandoua au aproape aceleasi simptome, cu diferente, dar e greu sa le diferentiezi. Problema care se pune acum este ca noi trebuie sa intarim situatia noastra, sa intarim uneltele noastre de a lupta cu aceasta problema. Tot mapamondul se confrunta cu o situatie fara precedent”, a mai spus acesta.