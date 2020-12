Raed Arafat: "Vom prelungi starea de alerta"

„Purtarea mastii si anumite masuri care sunt implementate acum si masurile sanitare vor ramane. Dar noi avem data de 14 decembrie, momentul in care vom prelungi starea de alerta si probabil ca acest lucru se va intampla in data de 14 decembrie, pentru urmatoarea luna. Vom avea o analiza cu INSP-ul si cu toata lumea asupra situatiei epidemiologice. Depinde daca continuam sa scadem sau crestem, dar la acest moment pot sa spun ca nu s-a discutat si nu exista intentii de noi restrictii. Putem sa sfatuim, putem sa explicam, dar sa venim sa spunem cuiva, in casa lui, ca n-are voie sa aiba mai multe persoane, exista limitari la acest aspect”, a spus Raed Arafat, potrivit realitatea.net.