"Rapel" este cel mai cautat cuvant al lunii februarie. Ce inseamna

Interesul asupra cuvântului „rapel” a crescut semnificativ în ultima perioadă şi asta o demonstrează statisticile căutării termenului pe internet. Cuvântul „rapel” a fost des utilizat pentru a defini a doua doză a unui vaccin, insa el are şi ale înţelesuri.1. Readucere a unei piese sau a unui sistem tehnic în poziţia iniţială, sub acţiunea greutăţii proprii ori a unor forţe elastice.2. (Med.) Revaccinare a unei persoane vaccinate în trecut, cu o cantitate mai mică de vaccin, pentru a-i întări şi a-i prelungi imunitatea dată de vaccinarea iniţială. 3. (În sintagma) Coborâre în rapel = coborâre, în alpinism, a unui perete abrupt printr-un sistem de coardă dublă. „După ce ne căţărăm trebuie să ne dăm şi jos, acolo de unde am pornit, rapel vine din franceză şi exact asta înseamnă, să te întorci de acolo de unde ai pornit”, spune instructorul Nicolae Badea, potrivit Mediafax.„A două doză pe care o vom face şi care se numeşte doză de rapel, doză de amintire, doză de reintărire, este o doză care pune în funcţiune ceea ce noi numim memorie imună. Practic, rapelul întăreşte memoria imună a organismului, de aceea şi la bebeluşi facem în primul an de viaţă mai multe doze de vaccin în aşa fel încât organismul acestuia să preia informaţia, să producă anticorpi împotriva unei anumite boli”, a spus dr. Valeria Herdea.