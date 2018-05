Rasturnare de situatie: Ce a cauzat, de fapt, moartea celor patru studente

Cele cinci tinere se intorceau joi de la festivitatea de absolvire a facultatii. Se pare ca tanara aflata la volan, care este si singura supravietuitoare a ignorat semnalele acustice si luminoase la trecerea cu calea ferata, iar masina a fost izbita in plin de tren.Tinerele aveau varste cuprinse intre 20 si 21 de ani. Cele patru studente care au murit au fost propulsate la o distanta de 20-30 de metri si nu au supravietuit impactului.Potrivit ultimelor informatii, adolescentele au ales un drum ocolitor la intoarcerea spre casa, fara sa stie ca acelasi drum le va aduce sfarsitul.Sanda Ungur, tanara de la volan, a vrut sa evite craterele din asfalt de pe drumul din zona Pasului Mesteacan, motiv pentru care a ales ruta cu calea ferata.Din pacate, soferita nu s-a asigurat corespunzator in momentul in care un tren se apropia cu viteza.