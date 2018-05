Rasturnare de situatie in cazul crimei din Botosani. Cine a omorat-o de fapt pe Petronela?

Iubita adolescentului care a ucis-o pe Petronela a fost dusa la audieri. Aceasta a publicat pe pagina sa de socializare o imagine bizara, care i-a pus pe ganduri pe anchetatori.Inainte sa isi stearga pagina de Facebook, dupa ce a fost amenintata si acuzata de internauti ca este vinovata si ea pentru crima, iubita lui Bogdan postase pe reteaua de socializare un selfie in care apare si ea in padurea in care a avut loc crima.Imaginea a fost stearsa de pe Facebook, dar internautii sustin ca in poza s-ar vedea cadavrul Petronelei. Iubita criminalului din Botosani ar fi postat fotografia la cateva ore dupa crima, apoi ar fi sters-o, din cauza comentariilor primite.Iubita adolescentului care a ucis-o cu sange rece pe Petronela este pazita 24 din 24 de ore. Adolescenta urmeaza sa fie dusa la audieri. Bogdan Ionel, criminalul din Botosani, a declarat ca mobilul crimei ar fi fost o jignire adusa de victima iubitei sale. Tanara i-ar fi spus ca prietena lui este grasa si urata, iar el si-a iesit din minti si a omorat-o cu bestialitate.Mihaela provine dintr-un centru de plasament si se pare ca relaţia pe care o avea cu Ionel Bogdan era una complicata. De cand a avut loc crima care a socat o ţara intreaga, iubita asasinului nu mai poate fi controlata. Adolescenta a fost internata de sefii DGASPC la sectia de Neuropsihiatrie a Spitalului Judetean Botosani. Mihaela este intr-o stare psihica ingrijoratoare, iar medicii o supravegheaza constant.