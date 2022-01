Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din Iasi. Doua persoane ar mai fi fost in casa in noaptea tragediei

Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din Iasi! Anchetatorii au descoperit noi in indicii ce arata ca in vila de lux in care au fost ucisi cei doi tineri studenti au mai fost inca doua persoane in afara studentului marocan Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost retinut ca principal suspect.Anchetatorii au descoperit doua noi tipuri de ADN in vila in care s-a produs tragedia. Este posibil care principalul suspect sa fi avut complici, a anuntat avocata Raluca Andrei.„Întradevăr pe mai multe obiecte din vila respectivă, care au fost trimise în vederea expertizării la Bucureşti, au fost descoperite niște urme purtătoare de ADN. Au fost identificate şi trei urme apte pentru a se stabili profilul genetic şi ceea ce mi-a atras atenţia şi am urmărit de la bun început în dosar este un obiect vestimentar cu anumite trăsături specifice.Şi pe acel obiect s-au descoperit patru tipuri noi de ADN. Două dintre ele sunt ale victimelor, două dintre ele sunt diferite, dar din păcate nu se poate stabili profilul genetic pentru că acele tipuri de ADN s-au combinat şi nu se poate stabili cu exactitate cui îi aparțin. Asta arată că cel puţin două persoane au mai fost în vilă pe lângă cele două victime", a spus avocata Raluca Andrei la News Magazine de la Antena 3.