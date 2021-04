Rata infectarilor pe judete! Crestere a cazurilor in Bucuresti

Potrivit datelor oficiale, incidenta cazurilor de coronavirus este in crestere in Capitala. In schimb scade incidenta pe tara si in judetul Ilfov, cel mai afectat din ultima perioada. La nivel national, incidenta cazurilor de coronavirus inregistreaza o usoara scadere, ajungand astazi la 3,92 de cazuri la mia de locuitori, dupa ce ieri inregistra 3,93 de cazuri la mie.O scadere semnificativa se poate observa si in Ilfov, unde incidenta a ajuns astazi la 8,68 de cazuri la mia de locuitori, fata de 8,98 de cazuri la mie, cat inregistra ieri. In Bucuresti incidenta cazurilor de coronavirus a crescut fata de ziua precedenta, ajungand astazi la 6,p2 de cazuri la mia de locuitori. Ieri, incidenta era de 6,83 de cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, in Capitala, au fost depistate pozitiv 1685 de persoane infectate cu noul coronavirus.Bucuresti – 6,92 cazuri la mia de locuitoriJudetul Alba – 3,78 cazuri la mia de locuitoriJudetul Arad – 3,85 cazuri la mia de locuitoriJudetul Bihor – 3,21 cazuri la mia de locuitoriJudetul Brasov – 4,97 cazuri la mia de locuitoriJudetul Cluj – 6,40 cazuri la mia de locuitoriJudetul Constanta – 4,21 cazuri la mia de locuitoriJudetul Galati – 3,31 cazuri la mia de locuitoriJudetul Giurgiu – 3,24 cazuri la mia de locuitoriJudetul Hunedoara – 4,49 cazuri la mia de locuitoriJudetul Ilfov – 8,68 cazuri la mia de locuitoriJudetul Sibiu – 3,40 cazuri la mia de locuitoriJudetul Timis – 4,96 cazuri la mia de locuitoriJudetul Valcea – 3,12 cazuri la mia de locuitori