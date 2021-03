Rata infectarilor pe judete! Ilfov a depasit pragul de 9 cazuri la mia de locuitori

La nivel national a crescut incidenta cazurilor de coronavirus, ajungand astazi la 3,90 la mia de locuitori. Situatia este cu adevarat tragica in judetul Ilfov unde rata de incidenta a ajuns astazi la 9,12 de cazuri la mia de locuitori.In Bucuresti incidenta cazurilor de coronavirus a scazut putin, ajungand astazi la 7,02 de la 7,06 cat era ieri, 29 martie. In Capitala, in ultimele 24 de ore au fost depistate pozitiv 1.331 de infectari cu noul coronavirus.Bucurestiul si 12 judete, in scenariul rosu! Incidenta cazurilor la mia de locuitoriBucuresti – 7,02 cazuri la mia de locuitoriJudetul Alba – 3,68 cazuri la mia de locuitoriJudetul Arad – 3,48 cazuri la mia de locuitoriJudetul Brasov – 5,16 cazuri la mia de locuitoriJudetul Cluj – 5,90 cazuri la mia de locuitoriJudetul Constanta – 4,24 cazuri la mia de locuitoriJudetul Galati – 3,01 cazuri la mia de locuitoriJudetul Giurgiu – 3,41 cazuri la mia de locuitoriJudetul Hunedoara – 4,71 cazuri la mia de locuitoriJudetul Ilfov – 9,12 cazuri la mia de locuitoriJudetul Salaj – 3,02 cazuri la mia de locuitoriJudetul Sibiu – 3,43 cazuri la mia de locuitoriJudetul Timis – 6,00 cazuri la mia de locuitoriCoeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor. Mai jos aveti graficul realizat in baza raportarilor primite de Centrul national de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI) de la Directiile de Sanatate Publica.