Reactia Inspectoratului Scolar Judetean Cluj dupa ce au aparut imaginile cu elevele mimand sexul oral la Balul Bobocilor

Imagini scandaloase au aparut in presa cu elevi ai unui colegiu din Cluj, la Balul Bobocilor.Mai multe eleve au mimat sexul oral cu niste banane in cadrul concursului de Miss. Potrivit Monitorului de Cluj, imaginile au fost surprinse la Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca, iar balul a avut loc pe 20 octombrie. La descrierea postării ce însoţeşte albumul foto de pe Facebook sunt menţionate taguri „balul bobocilor, telecom, a fost nebunie”.Directoarea Colegiului Tehnic de Comunicații „Augustin Maior" Cluj-Napoca, Angela Roșca, a spus că "școala nu a organizat și nu organizează astfel de manifestări nici în școală, nici în afara ei având în vedere dificultatea asigurării securităţii elevilor într-un mediu privat".Mai mult, Colegiul Tehnic de Comunicaţii ”Augustin Maior” Cluj-Napoca a declanşat o anchetă după apariția fotografiilor de la Balul Bobocilor."Şcoala nu şi-a asumat în niciun fel evenimentul, nefiind promovat la nivelul unităţii. Vom desfăşura o anchetă, o analiză, vom convoca Colegiul Profesoral. Vă pot spune că în numele acestei instituţii, sub egida acesteia nu a fost organizată nicio astfel de manifestare, nicio acţiune de gen Balul Bobocilor. La acea manifestare nu a participat sub nicio formă niciun cadru didactic şi noi de ani de zile nu organizăm în numele şcolii aşa ceva, părinţii ştiu, elevii ştiu. În mediul privat ce face fiecare... Am constatat de ani de zile că într-un mediu privat, într-un club privat, şcoala nu poata asigura paza şi ordinea, poate scăpa situaţia de sub control", a declarat Roșca.Inspectoratul Școlar Județean Cluj a precizat că decizia de a organiza balurile bobocilor, cu asigurarea condițiilor optime de desfășurare, se află în sarcina școlilor."Printr-o adresă transmisă unităţilor de învăţământ, încă din anul 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj reaminteşte conducerilor unităţilor de învăţământ că este responsabilitatea acestora de a verifica toate aspectele legate de desfăşurarea unui eveniment al şcolii într-o altă locaţie decât cea a unităţii, atunci când aprobă o astfel de manifestare. În acest context, mesajul conducerii ISJ viza atât verificarea spaţiului în care se desfăşoară activitatea, cât şi măsurile de siguranţă a elevilor, cu accent pe numărul cadrelor didactice/adulţilor însărcinaţi cu supravegherea minorilor, astfel încât aceste evenimente să fie unele ale bunei dispoziţii şi decenţei specifice calităţii de elev. Astfel, decizia de a organiza aceste tipuri de evenimente aparţine conducerii unităţilor de învăţământ, cu asigurarea condiţiilor optime", transmite ISJ Cluj, citate de digi24.