Reactia sfasietoare a mamei lui Bogdan Ionel, tanarul din Botosani care a macelarit-o pe Petronela

Larisa Ionela lucreaza de mai multi ani in Italia, pentru a-si intretine singura cei doi copii. Ea nu vrea sa creada ca fiul sau a fost capabil de o crima atat de odioasa.Astazi, Larisa a primit o veste care a distrus-o. Fiul ei, Bogdan, a fost arestat de politisti dupa ce a ucis cu mai multe lovituri de cutit o eleva in varsta de 19 ani, Petronela cu care se intalnise pentru o sedinta foto.Pagina de Facebook a lui Bogdan a fost asaltata inca de azi de dimineata de sute de comentarii in care este injurat, amenintat, blamat pentru fapta sa.Acolo, si-a facut putere si mama aacestuia, Larisa, sa faca cateva precizari despre drama prin care trece acum.