Reclamalele la lapte praf ar putea fi interzise in Romania

Acest proiect are ca principal scop incurajarea alaptarii copiilor, tinand cont ca in Romania rata de alaptare exclusiv la san este extrem de mica, aproximativ 16%.Astfel, promovarea laptelui praf pentru sugarii de până la un an şi a mâncării pentru bebeluşii de până la 6 luni ar putea fi interzisă începând cu luna mai.Este propunerea Ministerului Sănătăţii care îşi doreşte să limiteze marketingul agresiv făcut de companiile producătoare, în toate mediile. O noutate în acest sens este interzicerea publicităţii inclusiv pe Internet.Potrivit unui studiu realizat de Asociatia SAMAS, cele mai multe mamici iau decizia de a alapta sau nu inca inainte de a naste. Cel mai des, ele renunta la alaptare im primele zile dupa nastere.Campaniile de promovare ale acestor produse înlocuitoare ale laptelui matern vor trebui avizate obligatoriu de Ministerul Sănătăţii înainte de a se derula în orice medii. Iniţiativa pare să fie salutată inclusiv de producătorii acestor produse alimentare.Proiectul prevede şi sancţiuni pentru cine nu se va supune reglementărilor. Până la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi 100.000 lei pentru cele juridice.