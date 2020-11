Recomandarile OMS pentru petrecerea Craciunului

"Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem foarte tare sa fim cu familia noastra. Insa in unele cazuri, a nu avea o mare reuniune de familie este optiunea cea mai sigura", a subliniat Maria Van Kerkhove, insarcinata cu gestionarea pandemiei in cadrul OMS.Cercetatoarea americana nu s-a referit doar la Craciun, ci si la Thanksgiving (Ziua Recunostintei), sarbatorita in SUA, in familie, pe 26 noiembrie.In acelasi timp, Michael Ryan, insarcinat cu situatii de urgenta al agentiei ONU, a subliniat la randul sau ca numarul de contaminari a crescut in Canada dupa Thanksgiving, sarbatorita aici pe 12 octombrie.Potrivit lui Michael Ryan, tine de autoritati sa gaseasca echilibrul potrivit intre "riscurile pentru sanatate si riscurile sociale si economice" legate de restrictii in plina perioada a sarbatorilor, care pot genera "multe frustrari si multe critici". O posibilitate de a fi impreuna cu familia si cei dragi, chiar daca sunt la distanta, este prin intermediul conferintelor video. Este cea mai sigura cale de a petrece alaturi de familie, dar si de a fi in siguranta, in timpul pandemiei.