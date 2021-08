Recompense pentru romanii care se vor vaccina anti-covid! Ce sume vor incasa pentru imunizare. Ministrul Sanatatii a facut anuntul

Este oficial! Ministrul Sanatatii a anuntat ca romanii care se vor vaccina anti-covid vor fi recompensati. Astfel, orice persoana care se va imuniza va primi bonuri de masa in valoare de 100 de lei, a anuntat Ioana Mihaila.Totodata, ministrul a anuntat ca se cauta solutii tehnice pentru organizarea unor loterii la care să fie înscriși cei care deja s-au vaccinat. Potrivit ministrului, bonurile vor avea valoare nominală de 100 de lei şi constituie o măsură de stimulare a vaccinării împotriva SARS-CoV-2.„În ceea ce priveşte măsurile de stimulare, am agreat o măsură care a fost propusă şi anume bonuri de masă pentru cei care se vaccinează de acum încolo şi urmează să vedem posibilităţile tehnice pentru a organiza loterii pentru persoanele vaccinate. Propunerea este de aproximativ 100 de lei pentru un bon de masă, pentru vaccinare completă - a doua doză de Pfizer sau prima doză de Johnson”, a declarat Mihăilă, care a participat la şedinţa coaliţiei de guvernare care are loc la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.