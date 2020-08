Articole recomandate

Reactia lui Raed Arafat dupa recordul de infectari cu coronavirus Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat ca scenariul cel mai grav in urma cresterii cazurilor de coronavirus ar fi „să rămânem cu capacitate limitată de internare pentru bolnavii simptomatici care au nevoie de

Politele RCA vor putea fi prezentate si in format electronic Politele RCA vor putea fi prezentate la un eventual control si in varianta electronica, fara a mai fi necesar contractul de asigurare obligatorie auto doar în format original, pe suport de hârtie. Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat

De ce Japonia are una dintre cele mai mici rate de decese cauzate de COVID-19 Japonia are cea mai imbatranita populatie de pe planeta, insa a raportat o statistica uimitoare in ceea ce priveste rata de decese in urma infectiilor cu coronavirus: 10 morţi la milionul de locuitori. Se pare ca secretul acestei tari este stilul de viata sanatos, care poate diminua

Record absolut de infectari cu noul coronavirus in 24 de ore Record absolut de infectari cu noul coronavirus in doar 24 de ore! Joi, 27 august, a fost inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus de la inceputul pandemiei in Romania! In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.504 cazuri noi de COVID-19, din 25.052 de teste