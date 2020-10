Record absolut: Peste 6.000 de imbolnaviri noi cu coronavirus in 24 de ore

Este cea mai mare cifra inregistrata in Romania de la inceputul pandemiei. 83 de romani au murit in urma infectiei cu coronairus. La Terapie Intensiva sunt 868 de pacienți COVID.Până astăzi, 29 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).163.852 de pacienți au fost declarați vindecați. Rata infectarilor a crescut in mai multe judete din tara, Salaj depasind 4 cazuri la mia de locuitori.Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 625 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 6.764 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.