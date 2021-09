Record de infectari covid: peste 11.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore

Articole recomandate

Vine frigul in Romania! Ce temperaturi vom avea incepand de marti Dupa temperaturile mari din weekend, vine frigul in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea sa va raci, iar valorile termice vor scadea drastic in urmatoarele zile. Racirea va debuta chiar de luni, 27 septembrie, in estul tarii, iar de marti temperaturile vor scadea in

CEO-ul Pfizer a anuntat cand se va sfarsi pandemia. Ce se va intampla insa cu vaccinarea anti-covid CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, sustine ca pandemia de coronavirus se va sfarsit in aproximativ un an. Abia atunci am putea reveni la o viata normala. Presedintele companiei farmaceutice este insa de parere ca vaccinul anti-covid va trebui facut anual. "Într-un an cred că vom putea

In ce spatii este obligatorie masca de protectie in Bucuresti, dupa ce s-a depasit rata de 4 la mie Masca de protectie a devenit obligatorie in unele spatii deschise din Bucuresti, dupa ce rata de incidenta a depasit 4 la mie. Duminica, Comitetul pentru Situatiii de Urgenta a emis aceasta masura. Initial, din cauza unei erori de redactare s-a creat confuzie in ceea ce priveste spatiile in care

O noua reactie post-covid. Ce au patit mai multe femei dupa ce si-au vopsit parul O noua reactie alergica a fost descoperita la persoanele care au avut covid. Cercetatorii de la Imperial College London studiaza aceasta reactie, dupa ce mai multe femei care au trecut prin boala au prezentat eruptii cutanate si arsuri dupa vopsirea parului. Numeroase persoane s-au confruntat