Record de internari la ATI in ultimele 24 de ore

Alte 43 de persoane bolnave si-au pierdut viata din cauza infectarii cu noul virus. Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 87.540 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 37.869 au fost declarate vindecate, iar alti 10.833 de pacienti asimptomatici, au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 755 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Totodata, pana acum, 3.621 de persoane diagnosticate cu infectie cu Covid-19, internate in spitale din Romania, au decedat.In acest moment in sectiile de Terapie Intensiva (ATI) sunt internati 506 pacienti in stare grava.