Refuzi sa porti masca? Sapi gropi pentru decedatii de COVID-19

Autoritatile locale spera ca pedeapsa i-ar putea empatiza si i-ar face sa constientizeze la ce pericol se expun pe ei si pe cei din jur.Trei barbati si cinci minori din districtul Cerme, din Java de est, au fost prinsi pe dara de 9 septembrie fara masca. Acestia sunt primii care au primit pedeapsa de a sapa gropile pentru mortii de coronavirus.Autoritatile au ajuns sa ia aceasta masura deoarece in Indonezia, in special in zonele rurale, exista un segment de populatie foarte vocal care refuza purtarea mastilor si distantarea fizica.Aceasta nu este singura masura drastica luata de autoritatile indoneziene. In Jakarta, capitala tarii, un barbat prins ca nu purta masca de protectie a primit pedeapsa de a sta intr-un sicriu, in public, in timp ce ii erau facute fotografii si era filmat.