Regele Mihai, adus in Romania. Printul Charles vine la funeralii

Potrivit Vasile Banescu, Printul Charles, mostenitorul tronului britanic, si-a confirmat deja prezenta la funeralii.”Din cate am inteles, Printul Charles a confirmat deja. Date fiind legaturile de rudenie ale Casei regale din spatiul european, in primul rand cu cele ale Marii Britanii, Greciei si Danemarcei, prezenta Printului Charles este un lucru aproape subinteles. Marti, reprezentantii Casei Regale vor confirma si alte prezente aritocratice”, a precizat Vasile Banescu, purtatorul de cuvânt al Patriarhiei, in urma cu cateva zile.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a precizat si ca un membru al Casei Regale Spaniole va fi prezent.Chipurile, Regina Sofia a Spaniei, verisoara primara a Regelui Mihai, va fi cea care va sosi la funeraliile acestuia. Sunt asteptati, de asemenea, si Princepele Alexandru al Serbiei (var al Regelui Mihai), dar si principele Lorenz al Belgiei si un membru al familiei imperiale din Japonia. isi vor face aparitia si reprezentanti din Bahrain, Luxemburg si Suedia. Date mai precise vom avea, insa, azi, cand reprezentantii Casei Regale din Romania vor aduce la cunostinta publica lista celor care au confirmat prezenta.Regele Mihai, adus in tara Maine, o aeronava militara, care va transporta sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale, va ateriza, la ora 11.00, pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti. Familia Regala, reprezentanti ai institutiilor statului, angajati ai Casei Regale, dar si reprezentanti ai bisericii vor fi prezenti la aeroport unde se va tine o scurta slujba. Publicul nu va avea acces la ceremonie. Apoi, sicriul va fi urcat intr-o masina mortuara pentru a fi transportat la Castelul Peles din Sinaia.Tot miercuri, la ora 14.00, corpul neinsufletit al Regelui va fi asezat in Holul de Onoare al Castelului Peles, in prezenta familiei. intre orele 14.00 si 15.00, sunt asteptati la Peles pentru a transmite condoleante: Institutia Presedintelui României, Presedintia Republicii Moldova, Membrii Guvernului României si ai Guvernului Republicii Moldova, Membrii Parlamentului României si ai Parlamentului Republicii Moldova. intre orele 15.00 si 16.00 sunt asteptati reprezentantii institutiilor statului, centrale si locale. intre orele 16.00 si 17.00: reprezentantii Corpului Diplomatic, ai Uniunii Europene, NATO si ai Organizatiilor Internationale. intre orele 17.00 si 18.00: reprezentantii Academiei Române si Academiei de Stat a Republicii Moldova, ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice si ai celorlalte institutii ale Credintei. Publicul nu va avea acces pe durata sederii sicriului la Domeniul Regal Sinaia. in seara aceleiasi zile, la ora 18.00, corpul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte va fi transportat de la Castelul Peles la Sala Tronului din Palatul Regal (Calea Victoriei, nr. 49-53), unde va ajunge la ora 20.30.Ceremonia va avea caracter privat. Publicul nu va avea acces in Sala Tronului pe durata ceremoniei. Toti cei care vor dori sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Majestatii Sale Defuncte vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal: Miercuri, intre orele 21.00 si 24.00; Joi, intre orele 08.00 si 22.00; Vineri, intre orele 08.00 si 22.00 Intrarea este libera. Cei prezenti la Palatul Regal pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I, sunt rugati sa respecte urmatoarele reguli: Sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare, cu culori inchise. Sa nu poarte sacose, genti ori bagaje voluminoase de niciun fel. Sa nu vina insotiti de copii sub 7 ani, nici cu carucioare de copii. Sa nu foloseasca aparate de fotografiat, telefoane mobile ori alte instrumente electronice. Fotografierea si filmarea sunt interzise, din respect pentru solemnitatea ocaziei. Sa aiba la ei un document de identitate. Nimeni nu va putea depune florile personal, la catafalc. Florile vor fi asezate in gradina din fata Palatului Regal sau pe trotuarul din fata grilajului Palatului. Personalul Casei Majestatii Sale va fi la fata locului, pentru a indruma publicul participant. Persoanele care vin la catafalc sunt rugate sa nu aduca volume, scrisori, ilustrate, timbre, documente sau fotografii. Toate acestea pot fi trimise ulterior, prin posta, pe adresa Palatului Elisabeta. In incinta Palatului Regal, fumatul si vorbitul la telefonul mobil sunt strict interzise.