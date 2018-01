Regele Mihai nu a fost in sicriu. Unde se afla trupul Majestatii Sale

”Dragii mei,In aceasta dupa amiaza,in timp ce scriam aici pe Blog, aud un glas care spune cateva cuvinte cutremuratoare. Cuvintele erau, despre inmormantarea fostului Rege Mihai! Dragii mei, desi era cu ochii pe monitor,vad in spatele meu o alee pe care mergea grabit un PREOT mic de statura,imbracta in vesminte aurii,Preot care intra pe un culoar ingust si intunecat.Preotul avea un baston in mana sa dreapta,si se grabea pe acel culoar ingust ,singur fiind,ca sa ajunga intr-un anume loc numai de el stiut. Aud glas care se intreaba asa: « Inmormantarea Regelui Mihai?Iar conversatia a continuat ,dar eu nu o sa mai dau detalii,din motive lesne de inteles.Totusi am sa pun o intrebare:De ce, la Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai, nu a fost lasat macar un minuscul gemulet,prin care sa se vada macar trasaturile REGELUI MIHAI,sau ,daca era cineva acolo in sicriu?De ce, nimeni din cei in drept,nu a cerut ca sa se vada cat de cat,Chipul Regelui Mihai acolo in sicriu?Iar cu aceasta intrebare dragilor,cred ca am spus totul.in timp dragilor, vom afla ADEVARUL despre aceasta inmormantare a REGELUI MIHAI care, a ingenuncheat ROMANIA cu atatea pregatiri si cheltuieli uriase.Atat am dorit ca sa spun dragilor, ca aceasta inmormantare nu a fost ceea ce trebuia sa fie”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul personal.