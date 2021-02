Regina Elisabeta a II-a recomanda vaccinarea anti-Covid: "Trebuie sa ne gandim la ceilalti"

"Odată ce veţi primi vaccinul, veţi avea acel sentiment că vă veţi simţi protejaţi, iar eu cred că acest lucru este foarte important", a mai spus regina Marii Britanii.Marturisirile reginei despre experienta vaccinarii anti-Covid au venit in contextul in care statisticile arată că un număr între 11% și 15% dintre britanici sunt ezitanți în ce privește vaccinarea.Suverana britanică, în vârstă de 94 de ani, și prințul-consort, în vârstă de 99 de ani, s-au vaccinat cu prima doză de ser anti-Covid la începutul lunii ianuarie.„A decurs fără nicio problemă. A fost rapidă și nedureroasă. Am primit o mulțime de scrisori de la oameni care au fost surprinși de cât de ușor a fost să fie vaccinați”, a spus regina Marii Britanii.