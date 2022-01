Regina Elisabeta isi lanseaza o afacere inedita. Ce va scoate pe piata

Regina Elisabeta a II-a a uimit pe toata lumea cu ultima sa idee. Suverana in varsta de 95 de ani isi lanseaza o noua afacere. Va scoate pe piata propriul sau ketchup şi un sos brun, scrie New York Post.Conform The Sun, ketchupul de roşii este ”ideal la micul dejun sau în orice alt moment al zilei” şi este ”aromat cu curmale, suc de mere şi condimente”, iar sosul brun are gustul şi consistenţa unui sos de friptură ”cu oţet şi mirodenii”. Condimentele, care sunt produse la Sandringham, în Norfolk, cu ingredinete din zonă, costă 6,99 lire sterline (8,40 euro) porţia de 280 de grame.declară pentru The Sun un localnic sarcastic. Data lansarii sosurilor nu a fost anuntata inca oficial.