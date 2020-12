Reguli stricte de Revelion. Ce restrictii trebuie sa respecte romanii

Revelion in pandemie! Romanii vor trebui sa respecte o serie de restricii in noaptea dintre ani. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca aceste reguli trebuie respectate de romani pentru a putea trece cu bine peste perioada sarbatorilor, cand riscul de infectare este mult mai mare din cauza reuniunilor de familie si a intalnirilor cu prietenii.„De sărbători, gândiți-vă la sănătatea dumneavoastră, a familiei dumneavoastră și a celor în vârstă. Încercați cât de mult posibil să limitați numărul celor cu care va întâlniți”, a spus Arafat.Întrebat ce se va întâmpla totuși de Revelion, dacă românii vor putea ieși măcar în fața casei sau a blocului, secretarul de stat a răspuns: „Toate limitările care au fost până acum rămân mai departe. Petreceri în stradă, nu. Pârtiile sunt deschise dar respectând toate regulile care se aplică în jurul lor, la restaurante, hoteluri, distantarea fizică”.“Nu avem intentia sa inasprim regulile, dar nu avem intentia sa relaxam regulile. Cam asa se pune problema”, a adaugat Arafat.Secretarul de stat a mentionat ca de Anul Nou nu vor fi petreceri sau concerte.“Iesim pe balcon, ne uitam pe geam, ne uitam la televizor, unii sunt convins ca vor cobori in fata blocului, dar va trebui sa fie cu masca, pentru ca asta este regula in spatiul public. Dar nu petreceri si nu concerte si asa mai departe. Acest lucru se stie ca nu va fi posibil”, a mentionat oficialul.