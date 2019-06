Renate Weber este noul Avocat al Poporului

Renate Weber a fost propusa in aceasta functie de catre ALDE. Numirea ei a fost aprobata cu 209 voturi "pentru".PNL și USR l-au susținut pe Peter Eckstein Kovacs pentru funcția de Avocat al Poporului, iar PMP pe avocatul Cătălin Voinea-Mic. După ce a fost propusă de ALDE pentru funcție, Renate Weber a anunțat că demisionează din partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.Victor Ciorbea a trimis, luni, o adresă către președinții Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Călin Popescu Tăriceanu, în care îi anunță că mandatul său în funcția de Avocat al Poporului a încetat, potivit unui comunicat de presă al instituției.Renate Weber este europarlamentar, om politic, avocat, activist pentru drepturile omului și political adviser. A fost redactor-șef al Revistei Române de Drepturile Omului (1993-2004) și face sau a făcut parte din numeroase organisme de protejare a drepturilor omului – directoare executivă a Centrului pentru Drepturile Omului – București (1993-1998); co-președinte al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) (1994-1999); vicepreședinte al International Helsinki Federation for Human Rights – Viena (1994-1996); membră a International Service for Human Rights – Geneva (1995-2003); membră a International Council for Human Rights Policy – Geneva (1997-2004); directoarea Proiectului “The Status of Women’s Rights in Central/Eastern European Countries and the Newly Independent States” al Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului – Viena (1999-2000) etc. Mai mult, Renate Weber este primul reprezentant al României căruia i s-a încredințat conducerea unei misiuni UE de observare a alegerilor, în anul 2008.