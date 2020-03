Repetarea anului scolar este un scenariu posibil, a declarat Raluca Turcan

Aceasta a declarat ca a cerut o analiza Ministerului Educatiei privind evolutia cursurilor online.”Am solicitat o analiza din partea Ministerului Educatiei, tocmai pentru a vedea cum se desfasoara educatia online si in baza programelor speciale create in parteneriat cu TVR pe educatia copiilor. Plecam de la principiul ca nicio evaluare nu poate sa fie in afara materiei predate.Daca efectele predarii online vom vedea ca ating toate segmentele sociale, pentru ca evident, România are si segmente extrem de vulnerabile, unde accesul la Internet este ingradit, unde inclusiv accesul la televiziune este deficitar, vom vedea in functie de aceste evaluari cum vom proceda cu anul scolar”.Vicepremierul precizeaza ca exista trei scenarii in privinta anului scolar: ”Sunt trei etape posibile, cel putin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul scolar sa continue si evaluarile sa fie asa cum au fost prevazute, dar e un scenariu destul de greu de atins, intrucât deja se prefigureaza inchiderea scolilor peste perioada anuntata. Al doilea scenariu ar fi al decalarii evaluarilor, iar al treilea ar fi al repetarii anului, insa vom vedea, e foarte-foarte dificil de afirmat acum care va fi solutia”.Raluca Turcan spune ca ”toate scenariile sunt posibile, nu exista o tara in care sa nu fie luate in considerare toate scenariile”.