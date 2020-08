Restaurantele se vor deschide de la 1 septembrie. Iata in ce conditii

Restaurantele din spatiile inchise se vor redeschide de la 1 septemnbrie insa vor trebui sa respecte anumite conditii.Potrivit reprezentantilor HoReCa, la intrarea in restaurant se va purta masca si se va pastra distanta fizica intre mese."La nivel national, este important sa deschidem la data de 1 septembrie. Avem 400.000 de angajati cu slujbele în pericol. Nu se pune problema sa mai asteptam. Evident, vor fi exceptii punctuale acolo unde nivelul epidemiologic nu este tinut sub control. Aceste puncte specifice vor putea evolua în cursul urmatoarelor luni, în functie de statusul infectarilor.A fost si domnul ministru Tataru si domnul Arafat si persoane din Ministerul de Finante, pentru ca situatia HoReCa este o situatie complexa. Cu totii am agreat ca este important sa se deschida restaurantele la interior, în anumite conditii. Asteptam decizia CNSU de maine si care dintre propunerile noastre vor fi acceptate în privinta regulamentului.Vor fi restrictii care vor proveni din distantarea sociala, respectiv noi am propus sa folosim o masa, o masa sa fie interzis de la a fi folosita, ceea ce va decurge o utilizare a restaurantelor la interior de maximum 50%, pentru aceasta faza a relaxarii. În functie de conditiile epidemiologice din urmatoarele saptamani, luni, vom adresa alte masuri în ceea ce priveste regulamentul.Purtarea mastii, conditiile de dezinfectare vor fi reguli absolut stricte. Am solicitat Ministerului Sanatatii sa avem impunerea legii în restaurante si activitatea HoReCa, cu respectarea normelor si cu penalizarea care sa mearga pana la suspendarea activitatii pentru acei operatori care nu respecta aceste reguli", a declarat Dragos Petrescu, presedintele patronatului HORA."In orice restaurant din Europa te duci astazi gasesti restaurantele la interior deschise iar la orice restaurant te duci intri cu masca pe figura. Orice spatiu închis presupune masca pe figura, pana te asezi la masa, într-un numar limitat, fie ca avem de a face cu un numar de membri ai familiei, fie ca ai de-a face cu alt numar, cand vorbesti de persoane independente. La masa nu vei sta cu masca. Cand te ridici de la masa si vrei sa te duci spre exteriorul restaurantului - terasa, toalete sau în alta directie, catre alta masca - va trebui sa porti masca", a mai spus Petrescu.Presedintele HORA a precizat ca reprezentantii industriei ospitalitatii au solicitat sa fie 6 persoane la o masa, dar ca s-a vehiculat si numarul de 4 persoane. "Este important sa se stie ca este un numar limitat", a adaugat antreprenorul.In ceea ce priveste orarul de functionare, vor fi restrictii, potrivit lui Petrescu."Vor putea fi relaxate în functie de rezultatele epidemiologice", a explicat el. "In prima faza, restaurantele vor functiona fara aer conditionat, pentru ca este foarte important sa adresam reguli care sa puna în siguranta clientul nostru. În functie de evolutia epidemiologica, vom putea lua alte masuri", a declarat Dragos Petrescu.