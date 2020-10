Restaurantele si cafenelele din mai multe orase din Romania se inchid din nou!

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Hunedoara a decis, marti, restrictionarea activitatilor de alimentatie publica in spatiile interioare ale restaurantelor si cafenelelor din municipiul Petrosani, din cauza cresterii incidentei cazurilor de COVID-19, a informat Institutia Prefectului.O hotarare similara in ceea ce priveste functionarea localurilor de alimentatie publica a fost luata de membrii CJSU Hunedoara si pentru alte 11 localitati din mediul rural in care incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit pragul de 1,5 la 1.000 de locuitori.Potrivit Prefecturii Hunedoara, restrictiile se aplica in acele localitati in care incidenta cumulata a cazurilor confirmate pozitiv cu noul coronavirus, in ultimele 14 zile, depaseste valoarea de 1,5 la 1.000 de locuitori.Si in judetul Constanta, in localitatile Limanu si Fantanele se opreste activitatea operatorilor economici care prepara si comercializeaza produse alimentare si/sau bauturi, de tip restaurante si cafenele, in interiorul cladirilor (inclusiv hoteluri, pensiuni, alte unitati de cazare, cu exceptia clientilor cazati in hoteluri/pensiuni) va fi suspendata de miercuri. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in urma cresterii ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus.