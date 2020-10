Revenim la starea de urgenta? Raspunsul lui Nelu Tataru

“Astazi am discutat la Ministerul Educatiei cu inspectorii scolari judeteni. Avem parteneriat cu profesorii si parintii in aceasta perioada de pandemie. Ziua elevului se compune din transport spre scoala, scoala, drum inapoi spre casa, acasa si jocul in parc. (...) Acele focare sunt izolate si supravegheate in comunitate. (...) Noi trebuie sa intelegem: cei testati asteapta in izolare la domiciliu. Fiecare din cei care au beneficiat de testare pe definitie de caz asteapta rezultatul la domiciliu. (...) Daca au fost sa se testeze ca au vrut sa testeze, nu pe definitie de caz, DSP-urile nu au aceste evidente. (...) Daca e contact direct, elevul ramane acasa, in carantina. (...) Activitatea didactica este suspendata in clasa la un caz pozitiv, intr-o scoala la trei cazuri. Suntem pe un parcurs crescator, pe o crestere progresiva. Nu putem ajunge la platou, daca nu respectam regulile. (...) Pentru spitalele suport COVID avem 1050 paturi dotate. Sunt ocupate cam 55% dintre ele.Starea de urgenta, in acest moment, nu se impune. Se impune respectarea acestor reguli pentru a limita aceasta crestere progresiva, deocamdata, pe care o avem pe numarul de cazuri noi. Nu putem limita aceasta crestere decat respectand regulile, scazand transmiterea in comunitate si, efectiv, si numarul de cazuri de la o zi alta”, a precizat Nelu Tataru, intr-o conferinta de presa la Ministerul Educatiei, potrivit realitatea.net.