Revin restrictiile. In ce conditii se vor putea organiza nuntile si botezurile in valul patru al pandemiei

Romania a intrat deja in valul patru al pandemiei, dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de noi infectii a crescut ingrijorator, depasind 2000 de cazuri pe zi. In aceste conditii, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului, mai ales ca acum este vorba despre o tulpina mult mai contagioasa, varianta Delta, autoritatile au anuntat noi restrictii. Primele care au fost luate in vizor au fost evenimentele private, precum nuntile si botezurile.Astfel, potrivit noilor reguli aceste evenimente se vor desfasura in anumite conditii, in functie de scenariul in care se afla localitatea. Asadar, nuntile si botezurile vor fi permise cu participarea a 150 de persoane în spații deschise și cu participarea a 100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică de 2 la mia de locuitori.Petrecerile se vor putea desfasura in intervalul orar 5:00-02:00.La stabilirea numărului maxim de persoane care pot lua parte la eveniment, nu sunt incluși copiii cu vârste sub 16 ani.Pentru ca la eveniment să poată participa un număr de 200 de persoane în spații deschise și 150 în spații închise trebuie ca incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2 la mia de locuitori și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.Totodată, pentru desfășurarea evenimentelor cu maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, iar incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2 sau egală cu 3 la mia de locuitori, în intervalul orar 5:00-02:00, asta dacă și invitații sunt vaccinați împotriva Covid și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.Premierul Florin Cîţu propune ca la nunţile programate în perioada următoare în localităţi în care incidenţa este crescută să fie folosit certificatul verde.“Sunt nunţi programate în perioada următoare în zone unde deja se vede că ajungem la 3 mie. Propunerea mea şi domnul Raed Arafat, aş vrea să ne asigurăm că aceste nunţi nu sunt anulate şi ar trebui să folosim certificatul verde pentru aceste nunţi, dacă se poate. Oamenii nu pot să îşi mai modifice data de la o săptămână la alta şi atunci aş propune pentru nunţile care sunt deja programate şi sunt în zone unde incidenţa creşte să folosim certificatul verde”, a transmis premierul Florin Cîţu.