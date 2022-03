Revin restrictiile in Romania? Ce spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila

Restrictiile impuse in perioada pandemiei de Covid-19 au fost eliminate in Romania la inceputul lunii martie. De asemenea, tara noastra a iesit si din starea de alerta, tot in luna martie. Numarul cazurilor noi de Covid a crescut in ultimele saptamani, insam potrivit autoritatilor, nu exista ingrijorari in acest sens, iar ministrul Sanatatii a anuntat recent daca se ia in calcul revenirea la restrictii.„Nu am discutat în Guvern în niciun fel introducerea resticțiilor. Monitorizăm situația. Trendul este ascendent, rata de reproducere a infecției este 1,13, de fapt era ieri 1,13, deci e clar că trendul este crescător.Nu observăm, și ăsta e lucrul îmbucurător, creșteri ale numărului de cazuri în spitale – nu mă refer la secțiile de terapie intensivă, unde există totdeauna o întârziere de…puțin mai târziu lucrul ăsta – mă refer la numărul de cazuri internate în spitale; avem în jur de 2.700 de persoane internate în secțiile COVID, ceea ce nu pune niciun fel de probleme”, a spus Alexandru Rafila