Rezultatele oficiale ale autopsiei, in cazul baietelului mort la Sanador

Medicii legisti au finalizat autopsia in cazul baietelului de 1 an si zece luni care a murit in urma unei operatii de hernie inghinala, realizata la Spitalul Sanador. Raportul in cazul baietelului de un an zi zece luni, din Targoviste, operat la Spitalul Sanador din Capitala, pe 20 octombrie