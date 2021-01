Rica Raducanu, dezvaluiri despre starea sotiei sale, infectata cu noul coronavirus

„Eu cum am venit așa sunt! Stau în pat, fac două injecții… Nu mi-au dat nimic. Eu cred că puteam să stau acasă. Dar așa, singur, cred că făceam vreo prostie. Plecam de acasă… Nu am simptome. De aia l-am și întrebat pe domnul doctor, nu-mi dai și mie o pastilă? Femeia mi-a zis că, dacă vreau, pot să mă duc acasă, dar singur? Eu nu pot să stau singur”, a spus Rică Răducanu la emisunea La Măruţă Rică Răducanu a mai dezvăluit că nu e de glumă cu virusul ucigaș si ca sotia sa a facut o forma mai grava a bolii.„Băi, tată, e urâtă de tot, să mor eu! Să aveți grijă, să nu ajungeți aici, că te iau toate. Eu cred că am avut o formă ușoară, dar alții… Toată stima pentru doctori, asistente, nici nu le vezi fețele, toată stima și pentru polițiști”, a spus Rică Răducanu.„Mai vorbesc cu ea la telefon. Și pe whatsapp, îmi mai trimite ea poze, că eu nu prea mă pricep cu tehnica asta”.Rică Răducanu, internat în spital după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19. „Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rău. Nu ştiu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă şi mi-am făcut şi eu testul. M-au găsit şi pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internaţi. Soţia e mai rău, a avut frisoane, eu n-am probleme, nu tuşesc. Ea are nevoie de oxigen. Abia aştept să facem un şpriţ. Am nişte oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauţi (n.r. – despre cadrele medicale de la spital)“, a povestit Răducanu la emisiunea „La Măruţă”.